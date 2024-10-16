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Сегодня, 14:38

Касаткина одержала волевую победу над Синяковой и пробилась в третий круг турнира в Нинбо

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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешку Катержину Синякову во втором круге турнира WTA 500 в Нинбо — 1:6, 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 2 часа 7 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14 заработанных. У Синяковой один эйс, шесть двойных и пять реализованных брейков из 15.

В третьем круге соревнований Касаткина сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (32-я ракетка мира).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Катержина Синякова (Чехия) — 1:6, 6:3, 6:2

Дарья Касаткина
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