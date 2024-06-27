Касаткина сыграет с Радукану в 1/4 финала турнира в Истборне

Первая ракетка России Дарья Касаткина сыграет с британской теннисисткой Эммой Радукану в четвертьфинале турнира WTA в Истборне (Великобритания) 27 июня. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Касаткина — Радукану можно будет бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». В России официально не показывают игры турниров WTA. Приводим следующие варианты видеотрансляций: 1-я ссылка и 2-я ссылка.

26-летняя Касаткина 26 июня в трех сетах победила китаянку Юань Юэ (3:6, 6:4, 6:0) во втором круге турнира в Истборне. Россиянка занимает 14-е место в рейтинге WTA. В среду 21-летняя Радукану обыграла американку Джессику Пегулу (4:6, 7:6 (8:6), 7:5) в 1/8 финала турнира. Британка располагается на 168-м месте в рейтинге WTA.

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