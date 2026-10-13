Остапенко отдала только два гейма Касаткиной на старте турнира в Ухане
Латвийская теннисистка Елена Остапенко крупно обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину в первом круге турнира в Ухане — 6:1, 6:1.
Встреча длилась 1 час. Остапенко 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету Касаткиной 2 эйса, 4 «двойные» и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В следующем круге Остапенко сыграет с четвертой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 4 088 211 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия) — Дарья Касаткина (Австралия, Q) — 6:1, 6:1
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