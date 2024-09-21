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Сегодня, 14:13

Касаткина победила Шнайдер и вышла в финал турнира в Сеуле

Руслан Минаев
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Россиянка Дарья Касаткина победила соотечественницу Диану Шнайдер в полуфинале турнира в Сеуле — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 16 минут. 13-я ракетка мира Касаткина за игру допустила 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. У 16-й ракетки мира Шнайдер — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале Касаткина сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 1) — Диана Шнайдер (Россия, 4) — 6:3, 6:4

Теннис
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
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