Дарья Касаткина: "Даже не знаю, кто выиграет в матче Шараповой и Гавриловой"

Дарья Касаткина, "посеянная" на турнире в Санкт-Петербурге, вступит в борьбу со второго круга. Ее первая соперница определится во встрече соотечественницы Марии Шараповой и хорошей подруги Дарьи Гавриловой.

- За кого будете болеть? - вопрос Касаткиной на пресс-конференции.

- Ни за кого. Это мои соперницы. Мой тренерский штаб пойдет смотреть матч. Я когда выхожу на кого-то, ни за кого не болею. Смотрю на них только со спортивной точки зрения. Мария и Дарья - два абсолютно разных игрока, стиля игры. Даже не знаю, чего ожидать, кто из них выиграет. Буду просто ждать, кто из них победит, и уже из этого делать выводы. (Мария Никулашкина)