Касаткина упустила победу над Хаддад Майей в финале турнира в Сеуле
Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Бразилии Беатрис Хаддад Майе в финале турнира в Сеуле.
Игра завершилась со счетом 6:1, 4:6, 1:6.
Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. У бразильянки два эйса, три двойные и четыре реализованных брейка из пяти.
Касаткина проиграла четвертый финал из пяти в текущем сезоне. Единственную победу первая ракетка России одержала на турнире в Инсбурне.
Хаддад Майя в четвертый раз за карьеру выиграла турнир WTA в одиночном разряде.
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 3) — Дарья Касаткина (Россия, 1) — 1:6, 6:4, 6:1