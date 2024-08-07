Шнайдер в трех сетах обыграла британку Дарт в первом круге турнира в Торонто

Российская теннисистка Диана Шнайдер на решающем тай-брейке победила британку Хэрриет Дарт в первом круге турнира в Торонто — 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).

Спортсменки провели на корте 2 часа 26 минут. Шнайдер 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 23. На счету ее соперницы 3 эйса, 11 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В следующем круге российская теннисистка сыграет против Магдалены Фрех из Польши.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа. 4-го числа Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия, 14) — Хэрриет Дарт (Великобритания, LL) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:2)