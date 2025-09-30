Теннис
30 сентября, 13:07

Самсонова в паре с Меличар уступила Данилиной и Крунич во втором круге турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар во втором круге парного турнира в Пекине уступили Анне Данилиной из Казахстана и сербке Александре Крунич.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 5:7 6:3, 7:10. На счету Самсоновой и Меличар 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Данилина и Крунич сыграют с победительницами матча Присцилла Хон/Каролина Мухова (Австралия/Чехия, WC) — Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды, 6).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия) — Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — 7:5, 3:6, 10:7

