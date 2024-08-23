Данилина и Хромавеча вышли в полуфинал турнира в Монтеррее

Анна Данилина из Казахстана и Ирина Хромачева из России одержали победу в четвертьфинале турнира в Монтеррее в парном разряде. В двух сетах они выиграли у Оксаны Калашниковой из Грузии и Катаржины Питер из Польши.

Матч продолжался 1 час 11 минут.

В полуфинале Данилина и Хромавеча сыграют против россиянки Александры Пановой и мексиканки Джулианы Олмос.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — Оксана Калашникова/Катаржина Питер (Грузия/Польша) — 6:4, 6:2