Хромачева и Данилина вышли в четвертьфинал парного турнира в Аделаиде

Россиянка Ирина Хромачева и представляющая Казахстан Анна Данилина вышли в 1/4 финала парного турнира в Аделаиде.

В первом круге теннисистки обыграли австралиец Габриэлу Да Силву Фик и Оливию Гадеки в двух сетах — 6:1, 6:1. Матч длился 48 минут.

За выход в полуфинал Хромачева и Данилина встретятся с американским дуэтом Эшлин Крюгер/Джессика Пегула.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — Габриэла Да Силва Фик/Оливия Гадеки (Австралия, WC) — 6:1, 6:1