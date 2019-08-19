Даниил Медведев: «Не хочу останавливаться на достигнутом»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от попадания в пятерку рейтинга ATP. Накануне он выиграл турнир в Цинциннати, одолев в финале бельгийца Давида Гоффена. На этой неделе он вошел в топ-5 рейтинга и чемпионской гонки ATP.

— То, что я стану пятой ракеткой мира — это просто невероятно. Прошел лишь месяц или полтора после того, как я вошел в десятку. И уже через несколько недель я вышел в три финала, выиграл «Мастерс». Это просто что-то невероятное. Естественно, я не хочу останавливаться, хочу только прибавлять, — цитирует «РИА Новости» Медведева.