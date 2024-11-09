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Сегодня, 17:56

Дабровски и Рутлайфф стали победительницами итогового турнира WTA в парном разряде

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Представительницы Канады и Новой Зеландии Габриэла Дабровски и Эрин Рутлайфф в финале итогового турнира WTA в парном разряде в двух сетах победили Катержину Синякову и Тэйлор Таунсенд (Чехия/США).

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 2) — Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 8) — 7:5, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/championships/2024/12/1/
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