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Сегодня, 19:43

Калинская и Кирстя выбили первых «сеяных» на турнире в Мадриде в парном разряде

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Румынии Сорана Кирстя с победы стартовали на турнире в Мадриде в парном разряде.

В первом круге спортсменки за 1 час 27 минут обыграли первых «сеяных» Габриэлу Дабровски из Канады и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии — 6:3, 4:6, 10:7.

Следующими соперницами Калинской и Кирсти станут норвежка Ульрикке Эйкери и японка Эри Ходзуми.

Ранее россиянка завершила выступление на турнире в Мадриде в одиночном разряде, уступив в третьем раунде американке Мэдисон Киз (5:7, 6:7 (3:7)).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Сорана Кирстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1) — 6:3, 4:6, 10:7

Теннис
Анна Калинская
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