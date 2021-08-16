Дабровски и Стефани выиграли турнир в Монреале в парном разряде

Теннисистки Габриэла Дабровски (Канада) и Луиза Стефани (Бразилия) в финале турнира в Монреале в парном разряде победили Дарью Юрак (Хорватия) и Андрею Клепач (Словения).

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Дабровски и Стефани сделали один эйс и две двойные ошибки, а также реализовали 3 брейк-пойнта из 6.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 5) — Дарья Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения, 6) — 6:3, 6:4