Дабровски и Стефани выиграли турнир в Монреале в парном разряде
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Теннисистки Габриэла Дабровски (Канада) и Луиза Стефани (Бразилия) в финале турнира в Монреале в парном разряде победили Дарью Юрак (Хорватия) и Андрею Клепач (Словения).
Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Дабровски и Стефани сделали один эйс и две двойные ошибки, а также реализовали 3 брейк-пойнта из 6.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 5) — Дарья Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения, 6) — 6:3, 6:4
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