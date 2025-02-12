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12 февраля 2025, 15:52

Вероника Кудерметова сыграет в четвертьфинале парного турнира в Дохе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня обыграли Пейтон Стирнс (США) и Луизу Стефани (Бразилия) во втором круге турнира в Дохе в парном разряде — 7:6 (7:5), 6:1.

Игра продолжалась 1 час 25 минут.

В четвертьфинале соперницами Кудерметовой и Хаочин станут Цзян Синьюй/У Фансыэнь (Китай/Тайвань).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 5) — Пейтон Стирнс/Луиза Стефани (США/Бразилия, WC) — 7:6 (7:5), 6:1

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Теннис
Вероника Кудерметова
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