Вероника Кудерметова сыграет в четвертьфинале парного турнира в Дохе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня обыграли Пейтон Стирнс (США) и Луизу Стефани (Бразилия) во втором круге турнира в Дохе в парном разряде — 7:6 (7:5), 6:1.

Игра продолжалась 1 час 25 минут.

В четвертьфинале соперницами Кудерметовой и Хаочин станут Цзян Синьюй/У Фансыэнь (Китай/Тайвань).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 5) — Пейтон Стирнс/Луиза Стефани (США/Бразилия, WC) — 7:6 (7:5), 6:1