Шнайдер и Меличар вышли в четвертьфинал парного турнира в Токио

Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Николь Меличар одержали победу в первом круге турнира в Токио в парном разряде.

В стартовом матче спортсменки за 1 час 32 минуты обыграли китаянку Цзян Синьюй и представительницу Тайваня У Фансыэнь — 6:2, 6:7 (6:8), 10:4. Россиянка и американка 2 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале парного турнира Шнайдер и Меличар сыграют против американского дуэта Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндз.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Николь Меличар/Диана Шнайдер (США/Россия) — Цзян Синьюй/У Фансыэнь (Китай/Тайвань) — 6:2, 6:7 (6:8), 10:4