Китаянка Ван Цян вышла в следующий раунд турнира WTA в Праге, обыграв в трех сетах Мэнди Минеллу из Люксембурга – 6:1, 4:6, 6:4.

В других встречах дня американка Бернарда Пера победила Антонию Лоттнер из Германии, немка Тамара Корпач добилась победы над словачкой Анной Шмидловой.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ван Цян (Китай, 3) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 6:1, 4:6, 6:4

Бернарда Пера (США) – Антония Лоттнер (Германия, Q) – 6:2, 6:4

Тамара Корпач (Германия, LL) – Анна Шмидлова (Словакия) – 4:6, 6:3, 6:0