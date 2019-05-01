Китаянка Ван Цян вышла в следующий раунд турнира WTA в Праге, обыграв в трех сетах Мэнди Минеллу из Люксембурга – 6:1, 4:6, 6:4.
В других встречах дня американка Бернарда Пера победила Антонию Лоттнер из Германии, немка Тамара Корпач добилась победы над словачкой Анной Шмидловой.
Прага (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Prague Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ван Цян (Китай, 3) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 6:1, 4:6, 6:4
Бернарда Пера (США) – Антония Лоттнер (Германия, Q) – 6:2, 6:4
Тамара Корпач (Германия, LL) – Анна Шмидлова (Словакия) – 4:6, 6:3, 6:0