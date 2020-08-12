Цуренко снялась с турнира в Чехии, Богдан вышла в четвертьфинал

Румынка Ана Богдан вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чехии благодаря отказу Леси Цуренко.

Украинская спортсменка, в первом круге победившая россиянку Екатерину Александрову снялась с турнира. Таким образом, Богдан встретится в четвертьфинале с чешкой Кристиной Плишковой, ранее обыгравшей Петру Мартич.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Prague Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ана Богдан (Румыния) — Леся Цуренко (Украина, Q) — 0:0 отказ 2-го игрока