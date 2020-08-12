Цуренко снялась с турнира в Чехии, Богдан вышла в четвертьфинал
14:14
Румынка Ана Богдан вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чехии благодаря отказу Леси Цуренко.
Украинская спортсменка, в первом круге победившая россиянку Екатерину Александрову снялась с турнира. Таким образом, Богдан встретится в четвертьфинале с чешкой Кристиной Плишковой, ранее обыгравшей Петру Мартич.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Prague Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ана Богдан (Румыния) — Леся Цуренко (Украина, Q) — 0:0 отказ 2-го игрока
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...