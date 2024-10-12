Чжэн обыграла Синьюй и вышла в финал турнира в Ухане
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Ухане обыграла соотечественницу Ван Синьюй со счетом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету 22-летней Чжэн 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В финале турнира Чжэн встретится с белоруской Ариной Соболенко.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 6:4
Новости