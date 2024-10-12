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Сегодня, 16:08

Чжэн обыграла Синьюй и вышла в финал турнира в Ухане

Сергей Разин
корреспондент
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Чжэн Циньвэнь.
Фото Reuters

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Ухане обыграла соотечественницу Ван Синьюй со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету 22-летней Чжэн 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В финале турнира Чжэн встретится с белоруской Ариной Соболенко.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 6:4

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