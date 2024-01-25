Циньвэнь прокомментировала победу над Калинской в четвертьфинале Australian Open

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь высказалась о победе над россиянкой Анной Калинской в четвертьфинале Australian Open.

«Конечно, я очень рада, что выиграла этот матч. Я проиграла первый сет, и это было очень, очень сложно. Моя соперница играла очень хорошо. Это был действительно тяжелый и эмоциональный матч. Я думаю, это больше, чем просто теннис на корте. В начале первого сета я просто слишком много думаю. Вот почему я проиграла первый сет, потому что у меня были ранние брейки. Позже я не могу сохранить свою подачу. Конечно, это одна из моих проблем. Поэтому, когда я сразу проиграла первый сет, я попыталась сказать себе: «Сосредоточься». Я очень рада, что смогла изменить ситуацию и в конце выиграть матч», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

Циньвэнь обыграла Калинскую со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6.

15-я ракетка мира за выход в финал сыграет с украинкой Даяной Ястремской.