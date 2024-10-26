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Сегодня, 10:02

Шнайдер в двух сетах уступила Чжэн в полуфинале турнира в Токио

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Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила представительнице Китая Циньвэнь Чжэн в полуфинале турнира в Токио — 6:7 (5:7), 3:6.

Встреча продолжилась 1 час 49 минут. Чжэн семь раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. У Шнайдер один эйс, четыре двойные и три реализованных брейка из пяти.

В финале соревнований Чжэн сыграет с американкой Софией Кенин (155-я ракетка мира).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) — Диана Шнайдер (Россия, 6) — 7:6 (7:5), 6:3

Диана Шнайдер
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