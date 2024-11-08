Чжэн вышла в финал Итогового турнира WTA
Китаянка Циньвэнь Чжэн стала первой финалисткой Итогового турнира WTA.
В полуфинале 7-я ракетка мира обыграла чешку Барбору Крейчикову в двух сетах 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 41 минуту.
Чжэн в матче за трофей встретится с победительницей встречи Арина Соболенко (Белоруссия) — Коко Гауфф (США).
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — 6:3, 7:5
Новости