Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:55

Чжэн вышла в финал Итогового турнира WTA

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Циньвэнь Чжэн.
Фото Reuters

Китаянка Циньвэнь Чжэн стала первой финалисткой Итогового турнира WTA.

В полуфинале 7-я ракетка мира обыграла чешку Барбору Крейчикову в двух сетах 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 41 минуту.

Чжэн в матче за трофей встретится с победительницей встречи Арина Соболенко (Белоруссия) — Коко Гауфф (США).

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — 6:3, 7:5

Теннис
Барбора Крейчикова
Читайте также
Израильские болельщики подверглись нападениям в Амстердаме. Что известно
Захарова высмеяла отказ Туска от его слов о связях Трампа с Россией
Боец Иван Емельяненко предстанет перед судом в связи с избиением человека
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Валя Карнавал и сестры Аверины примут участие в «Ледниковом периоде» 2024
Перед дуэлью с Дзюбой Станкович лишился лидеров. Что происходит в «Спартаке» накануне матча с «Акроном»
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Касаткина подвергла критике условия участия в Итоговом турнире WTA

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости