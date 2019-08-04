Чжэн Сайсай обыграла Саккари и стала первой финалисткой турнира в Сан-Хосе

Китаянка Чжэн Сайсай вышла в финал турнира в Сан-Хосе, обыграв в двух сетах гречанку Марию Саккари – 7:6 (7:5), 6:2. На счету Саккари восемь двойных ошибок, тогда как у ее соперницы ни одной.

В финале китаянка сыграет с победительницей противостояния Донна Векич (Хорватия) – Арина Соболенко (Белоруссия).

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 876 183 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Чжэн Сайсай (Китай) – Мария Саккари (Греция) – 7:6 (7:5), 6:2