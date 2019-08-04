Чжэн Сайсай обыграла Саккари и стала первой финалисткой турнира в Сан-Хосе

Китаянка Чжэн Сайсай вышла в финал турнира в Сан-Хосе, обыграв в двух сетах гречанку Марию Саккари – 7:6 (7:5), 6:2. На счету Саккари восемь двойных ошибок, тогда как у ее соперницы ни одной.
В финале китаянка сыграет с победительницей противостояния Донна Векич (Хорватия) – Арина Соболенко (Белоруссия).
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 876 183 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Чжэн Сайсай (Китай) – Мария Саккари (Греция) – 7:6 (7:5), 6:2
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