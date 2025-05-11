Чжэн сыграет с Андрееску в четвертом круге «тысячника» в Риме
Китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Риме.
8-я ракетка мира победила польку Магдалену Фрех со счетом 6:3, 6:2 в третьем круге. Матч длился 1 час 30 минут.
Следующей соперницей Чжэн станет канадка Бьянка Андрееску.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — Магдалена Фрех (Польша, 26) — 6:3, 6:2
Новости