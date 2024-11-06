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Сегодня, 17:14

Циньвэнь обыграла Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Чжэн Циньвэнь.
Фото Reuters

Китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.

В матче третьего тура групповой стадии теннисистка победила итальянку Ясмин Паолини в двух сетах — 6:1, 6:1.

Циньвэнь с 2 очками в 3 матчах заняла второе место в фиолетовой группе. Паолини с 1 очком в 3 играх идет на третьей строчке, итальянка лишилась шансов на выход в плей-офф.

Первое место в группе занимает белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая досрочно обеспечила себе выход в полуфинал. На последней, четвертой строчке — Елена Рыбакина из Казахстана, которая уже лишилась шансов на попадание в плей-офф.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Фиолетовая группа

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Ясмин Паолини (Италия, 4) — 6:1, 6:1

Теннис
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