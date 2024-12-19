Чжэн Циньвэнь признана лучшей теннисисткой 2024 года по версии болельщиков

Пятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала обладательницей награды Fans Favorite Award, которая ежегодно присуждается лучшей теннисистке года по версии болельщиков, сообщает пресс-служба WTA.

Летом китаянка выиграла золото на Олимпиаде в Париже в одиночном разряде, а в ноябре вышла в финал Итогового турнира WTA, где уступила американке Кори Гауфф. Кроме того, Циньвэнь в этом году стала лидером по количеству выполненных эйсов — 445.

В 2024-м 22-летняя теннисистка одержала 52 победы. Ранее никому из китаянок не удавалось выиграть столько игр за один сезон.