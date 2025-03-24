Чжэн стала четвертьфиналисткой «тысячника» в Майами
Китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Майами.
9-я ракетка мира в четвертом круге победила американку Эшлин Крюгер — 6:2, 7:6 (7:3). Матч длился 1 час 31 минуту.
Чжэн за выход в полуфинал «тысячника» сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Даниэль Коллинз (США).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Чжэн Циньвэнь (Китай, 9) — Эшлин Крюгер (США) — 6:2, 7:6 (7:3)
Новости