Чжэн стала четвертьфиналисткой «тысячника» в Риме

Китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Риме.

8-я ракетка мира в четвертом круге победила канадку Бьянку Андрееску со счетом 7:5, 6:1. Матч длился 1 час 35 минут.

За выход в полуфинал Чжэн сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Марта Костюк (Украина).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — Бьянка Андрееску (Канада) — 7:5, 6:1