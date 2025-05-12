Чжэн стала четвертьфиналисткой «тысячника» в Риме
Китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Риме.
8-я ракетка мира в четвертом круге победила канадку Бьянку Андрееску со счетом 7:5, 6:1. Матч длился 1 час 35 минут.
За выход в полуфинал Чжэн сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Марта Костюк (Украина).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — Бьянка Андрееску (Канада) — 7:5, 6:1
