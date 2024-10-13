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Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Ухане

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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла в финале турнира WTA-1000 в Ухане китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 5:7, 6:3.

Встреча продилилась 2 часа 41 минуту. Соболенко семь раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 12 заработанных. У Циньвэнь пять эйсов, восемь двойных и пять реализованных брейков из 12.

26-летняя Соболенко в 23-й раз выиграла турнир WTA, 17 из которых — в одиночном разряде.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — 6:3, 5:7, 6:3

Арина Соболенко
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