Чжэн выбила Азаренко во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Китаянка Чжэн Циньвэнь победила белоруску Викторию Азаренко во втором круге турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе — 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час 32 минуты. Китаянка реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Азаренко — 3 из 3.
В третьем круге 9-я ракетка мира сыграет с Лулу Сун (Новая Зеландия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:3, 6:4
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