Чжэн выбила Азаренко во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Китаянка Чжэн Циньвэнь победила белоруску Викторию Азаренко во втором круге турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 32 минуты. Китаянка реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Азаренко — 3 из 3.

В третьем круге 9-я ракетка мира сыграет с Лулу Сун (Новая Зеландия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:3, 6:4