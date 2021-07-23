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Чжан Шуай встретится с Данилович в третьем круге турнира в Палермо

00:48

Китаянка Чжан Шуай одержала победу во втором круге турнира в Палермо. В двух сетах она переиграла американку Франческу Ди Лоренцо — 6:1, 6:2.

Следующим соперником китайской теннисистки будет сербка Ольга Данилович.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Чжан Шуай (Китай, 4, WC) — Франческа Ди Лоренцо (США) — 6:1, 6:2

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Евгений Козинов все материалы автора

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