Чжан Шуай сыграет с Бадосой в четвертьфинале турнира в Пекине
Китаянка Чжан Шуай победила польку Магдалену Фрех в четвертом круге турнира в Пекине — 6:4, 6:2.
Матч длился 1 час 32 минуты.
Бывшая 22-я ракетка мира, ныне занимающая 595-е место в рейтинге WTA, встретится за выход в полуфинал с Паулой Бадосой. Испанка в 4-м круге победила американку Джессику Пегулу.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Чжан Шуай (Китай, WC) — Магдалена Фрех (Польша, 23) — 6:4, 6:2
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