Чжан нанесла поражение Наварро на турнире в Мериде

Китайская теннисистка Чжан Шуай победила американку Эмму Наварро в матче второго круга турнира в Мериде — 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. 37-летняя Чжан (86-й номер мирового рейтинга) сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее 24-летней соперницы (20-я ракетка мира) 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В четвертьфинале Чжан встретится с представительницей Андорры Викторией Хименес-Касинцевой.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чжан Шуай (Китай, Q) — Эмма Наварро (США, 2) — 6:4, 6:4

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