«Что еще делать на кухне?» Касаткина потренировалась с помощью сковородки в футболке «Барселоны»

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своем официальном Twitter поделилась видеороликом со своей домашней тренировкой.

— Что еще делать на кухне, — подписала Касаткина видео с кухни, на котором она использует сковородку вместо ракетки во время импровизированной тренировки.

По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.