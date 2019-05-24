Четыре теннисистки могут обойти Осаку в рейтинге WTA по итогам Roland Garros

Четыре теннисистки могут обойти японку Наоми Осаку в рейтинге WTA по итогам Roland Garros, информирует официальный сайт тура. Японка останется на вершине в случае выхода в финал.

Обойти первую ракетку мира могут чешки Каролина Плишкова, Петра Квитова, голландка Кики Бертенс и немка Ангелик Кербер.

Плишковой для выхода на первую строчку рейтинга нужно дойти до финала турнира, а если японка дойдет до полуфинала - то выиграть титул. Если в финале Осака встретится с Квитовой, то победительница этой встречи возглавит рейтинг.

Бертенс также нужно дойти до финала, но если Осака выйдет в 1/8 финала, то голландке нужно будет выиграть турнир. Если в финале она встретится с Квитовой, то победительница этой встречи станет первой ракеткой мира.

Квитова станет первой ракеткой миа, если выиграет турнир, а Осака не дойдет до полуфинала. Кербер также нужно побеждать, и при этом японка не должна дойти до четвертьфинала.