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Сегодня, 20:13

Чесноков заявил, что Касаткиной не хватает жесткости в игре

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в матче с Чжэн Циньвэнь (1:6, 2:6) в матче 1/4 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

«Касаткина временами играет очень пассивно, иногда ей не хватает жесткости в игре. Китаянка, напротив, очень агрессивна, хорошо двигается, мощно атакует. Она просто не давала Касаткиной дышать, о чем говорит счет матча», — сказал Чесноков ТАСС.

В полуфинале китаянка сыграет с победительницей матча между россиянками Вероникой Кудерметовой и Людмилой Самсоновой.

Источник: https://tass.ru/sport/17023553
Андрей Чесноков
Дарья Касаткина
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