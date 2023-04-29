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29 апреля, 20:24

Чесноков: «Я бы очень хотел, чтобы Касаткина обыграла Цуренко»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и украинкой Лесей Цуренко на турнире в Мадриде.

«Я бы очень хотел, чтобы Касаткина обыграла Цуренко. До турнира в Мадриде Дарья играла достаточно невзрачно. А сейчас у нее есть хорошие шансы успешно выступить на таком крупном турнире. Недавно Цуренко на турнире в Индиан-Уэллсе не вышла на матч с Ариной Соболенко из Белоруссии. Но в той ситуации у украинки на корте не было шансов против Соболенко. Она это понимала и потому устроила спектакль», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч между Касаткиной и Цуренко в рамках третьего круга турнира в Мадриде пройдет 30 мая. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10833875-chesnokov-pust-ukrainka-curenko-ne-vyjdet-na-match-protiv-kasatkinoj-tak-zhe-kak-otkazalas-igrat-s-sobolenko.html
Теннис
Андрей Чесноков
Дарья Касаткина
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