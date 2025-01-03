Чесноков удивился быстрому прогрессу Шнайдер в 2024 году

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о теннисистках, которые его удивили своей игрой.

«Меня, конечно, удивила Диана Шнайдер, которая выиграла турниры на всех покрытиях. Это очень уникально. Также выделил бы Арину Соболенко, которая прошедший год закончила на первой строчке. Это большой успех», — сказал Чесноков Vprognoze.ru.

20-летняя Шнайдер занимает 13-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки 4 победы на турнирах организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open в 2024 году.

Соболенко закончила год на первой строчке рейтинга WTA.