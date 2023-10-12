Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:16

Чесноков считает, что женский теннис в России переживает спад

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о состоянии российского женского тенниса.

«Когда-то у нас было пять человек в первой десятке мирового рейтинга, сейчас ни одного. Я думаю, определенный спад в женском теннисе есть, но это нормально. Во многих странах часто случается, что в какой-то момент играет сильное поколение, а смены ему нет. У нас есть перспективная молодежь, есть хорошие состоявшиеся игроки. В следующем году наши девушки обязательно поборются за попадание на Итоговый турнир, я думаю, у нас есть те, кто может туда отобраться», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В этом году ни одна представительница России не квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде. В прошлом сезоне в турнире принимала участие россиянка Дарья Касаткина.

Источник: https://tass.ru/sport/18986963
Теннис
Андрей Чесноков
0
Читайте также
Звонарева проиграла украинке Калининой во втором круге турнира в Чжэнчжоу
39-летняя биатлонистка Кузьмина возобновила спортивную карьеру
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
В Польше предложили выставить Киеву счет и ряд условий за оказанную помощь
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Совет модельеров Америки признал Серену Уильямс иконой стиля
Новости
RSS RSS
Все новости