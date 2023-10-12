Чесноков считает, что женский теннис в России переживает спад

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о состоянии российского женского тенниса.

«Когда-то у нас было пять человек в первой десятке мирового рейтинга, сейчас ни одного. Я думаю, определенный спад в женском теннисе есть, но это нормально. Во многих странах часто случается, что в какой-то момент играет сильное поколение, а смены ему нет. У нас есть перспективная молодежь, есть хорошие состоявшиеся игроки. В следующем году наши девушки обязательно поборются за попадание на Итоговый турнир, я думаю, у нас есть те, кто может туда отобраться», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В этом году ни одна представительница России не квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде. В прошлом сезоне в турнире принимала участие россиянка Дарья Касаткина.