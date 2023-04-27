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Сегодня, 14:20

Чесноков считает, что теннисистке Дьяченко нужно подать в суд на польскую авиакомпанию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что теннисистке Виталии Дьяченко нужно обратиться в суд за снятие с рейса LOT Polish Airlines из-за российского паспорта.

«То, что случилось с Дьяченко, просто ужасно, я считаю, что ей нужно обращаться в суд. У меня тоже была похожая история. Однажды мы с женой поехали в Европу, заехали в автосервис починить тормоза, там посмотрели на наш паспорт и сказали, что не будут обслуживать русских. Представляете, что случилось бы, если бы мы попали в аварию, кого бы сделали виноватым», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

24 апреля Дьяченко написала в соцсетях: «Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами Lott Airlines. У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но в современном мире это ничего не меняет для реальности».

32-летняя Дьяченко является победительницей 21 турнира под эгидой ITF в одиночном разряде. Ее лучшим результатом в турнирах «Большого шлема» является выход в третий круг Уимблдона в 2018 году.

Источник: https://tass.ru/sport/17626479
Теннис
Андрей Чесноков
Виталия Дьяченко
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