Чесноков считает, что Самсонова в скором времени может войти в первую десятку мира

Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков заявил, что россиянка Людмила Самсонова в ближайшее время может пробиться в десятку лучших игроков мира.

«Самсонова хорошо проявила себя уже в прошлом году, выиграла три турнира Женской теннисной ассоциации. А сейчас и вовсе находится в отличной форме. Начало нынешнего сезона она проводит очень сильно. Если продолжит играть так и дальше, то уже в скором времени сможет войти в первую десятку мира. Для этого у Людмилы есть все возможности. Она очень хорошо передвигается по корту, достает почти все мячи. Сама играет плотно, жестко, поэтому большинство соперниц за ней не успевает», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.ru.

В четверг в 1/8 финала крупного турнира в Дубае Самсонова встретится с первой ракеткой мира, Игой Швентек из Польши. Сейчас российская теннисистка занимает 13-е место в рейтинге WTA.