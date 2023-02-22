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Сегодня, 12:08

Чесноков считает, что Самсонова в скором времени может войти в первую десятку мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков заявил, что россиянка Людмила Самсонова в ближайшее время может пробиться в десятку лучших игроков мира.

«Самсонова хорошо проявила себя уже в прошлом году, выиграла три турнира Женской теннисной ассоциации. А сейчас и вовсе находится в отличной форме. Начало нынешнего сезона она проводит очень сильно. Если продолжит играть так и дальше, то уже в скором времени сможет войти в первую десятку мира. Для этого у Людмилы есть все возможности. Она очень хорошо передвигается по корту, достает почти все мячи. Сама играет плотно, жестко, поэтому большинство соперниц за ней не успевает», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.ru.

В четверг в 1/8 финала крупного турнира в Дубае Самсонова встретится с первой ракеткой мира, Игой Швентек из Польши. Сейчас российская теннисистка занимает 13-е место в рейтинге WTA.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chesnokov-samsonova-v-skorom-vremeni-mozhet-voyti-v-pervuyu-desyatku-mira
Теннис
Андрей Чесноков
Людмила Самсонова
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