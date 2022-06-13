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Сегодня, 12:47

Чесноков считает, что Медведев пробудет первой ракеткой мира дольше, чем Сафин

Давид Хачатрян
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что Даниил Медведев побьет рекорд для российских теннисистов по пребыванию на первой строчке мирового рейтинга.

«Интересно то, как это произошло: Новак Джокович пропустил первые три месяца, и если бы этого не случилось, то в рейтинге могла бы быть другая ситуация. С другой стороны, если бы Медведев не проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии, он был бы безоговорочно первой ракеткой мира. Я доволен тем, что российский спортсмен в тяжелой политической ситуации стал первым в мире. Думаю, он превзойдет достижение Марата Сафина. Он точно будет первым после «Уимблдона», а дальше начнется американская часть сезона, где Даниил обычно здорово играет», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В понедельник Медведев возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Ранее он уже занимал первое место рейтинга — с 28 февраля по 21 марта 2022 года. Евгений Кафельников и Марат Сафин также находились на первой строчке. Кафельников — шесть недель, Сафин — девять.

Источник: https://tass.ru/sport/1489506
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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