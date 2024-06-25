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Сегодня, 10:27

Чесноков считает, что Калинская по уровню игры соответствует топ-10 рейтинга WTA

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что россиянка Анна Калинская демонстрирует игру уровня первой десятки рейтинга WTA.

«Калинская сейчас здорово играет, она не просто так попала в топ-20 мирового рейтинга. По уровню игры она вполне соответствует первой десятке, что продемонстрировала на прошлой неделе на турнире в Берлине. Жаль, что она в финале против Джессики Пегулы упустила пять матчболов, но раз она до них дошла, значит, мало в чем уступала», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В обновленном рейтинге WTA Калинская занимает 17-е место, которое на данный момент является самым высоким в ее карьере.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Анна Калинская
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