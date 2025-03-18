Теннис
18 марта, 14:45

Чесноков считает Андрееву готовой к победам на крупных турнирах WTA

Даниил Аршавский

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что российская теннисистка Мирра Андреева готова к победам на турнирах Большого шлема.

«Мирра обыграла Соболенко на быстрых кортах, два раза подряд победила Игу Свентек, Елену Рыбакину. Думаю, что победа на турнирах Большого шлема не за горами. Это не значит, что она выиграет Roland Garros, но в ближайшие год-два она точно что-нибудь возьмет», — цитирует Чеснокова ТАСС.

16 марта 17-летняя россиянка переиграла первую ракетку мира из Белоруссии Арину Соболенко в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

После победы в Индиан-Уэллсе Андреева поднялась на 6-е место в рейтинге WTA.

Теннис
Андрей Чесноков
Мирра Андреева
