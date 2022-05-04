Чесноков: «Самсонова может очень серьезно подняться в мировом рейтинге»

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков оценил прогресс россиянки Людмилы Самсоновой.

«Самсонова за последнее время заметно прибавила в своей игре. Сейчас она действует надежно, совершает гораздо меньше ошибок. Недавно на крупном турнире в Штутгарте она обыграла чешку Каролину Плишкову и немку Лауру Зигемунд и уступила только первой ракетке мира Иге Светек из Польши. Причем проиграла в очень упорной борьбе, в трех сетах — это показатель высокого класса.

Судя по ее игре, Самсонова уверенно чувствует себя на земляном покрытии. Значит, в ближайшие месяцы она может очень серьезно подняться в мировом рейтинге. Сейчас Людмиле нужно правильно выбирать турниры, отдавая приоритет соревнованиям уровня «супердевятки». Там разыгрываются совсем другие рейтинговые очки, что поможет ее продвижению вверх», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.ru.

23-летняя россиянка впервые в карьере поднялась на 26-е место в мировом рейтинге. В полуфинале турнира в Штутгарте Самсонова уступила первой ракетке мира Иге Свентек.