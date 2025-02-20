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20 февраля 2025, 16:20

Чесноков: «Победа над Свентек — огромный успех для Андреевой, но эйфория должна пройти»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу Мирры Андреевой над Игой Свентек в четвертьфинале турнира в Дубае со счетом 6:3, 6:3.

Мирра Андреева.Что творит Мирра Андреева! Уверенно обыграла Свентек и вышла в полуфинал турнира в Дубае

«Обыграть Свентек — огромный успех для Мирры. Ей уже доводилось побеждать Соболенко, теперь еще один гранд женского тенниса повержен. Молодец! Свентек на самом деле не любит играть с теми, кто ее поддавливает. А Мирра как раз пользовалась любой возможностью оказать давление. И во втором сете Свентек дрогнула от этого, пошли невынужденные ошибки. Конечно, у Мирры есть шансы выиграть турнир. Но мы не раз видели, как после громких побед следующий матч теннисисты проводили не лучшим образом. Чувство эйфории должно быть, но ему надо пройти как можно быстрее», — цитирует «ВсеПроСпорт» Чеснокова.

Источник: vseprosport.ru
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Андрей Чесноков
Ига Свентек
Мирра Андреева
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