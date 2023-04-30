Чесноков оценил победу Касаткиной над украинкой Цуренко

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянки Дарьи Касаткиной над украинкой Лесей Цуренко в матче третьего круга на турнире в Мадриде (6:4, 6:2).

«Дарья играла достаточно стабильно, хорошо двигалась. Было много брейков, что характерно для женского тенниса, но у Цуренко вторая подача напрочь отсутствовала, с нее легко было атаковать. Первый сет был немного сложный, но Касаткина выиграла этот матч достаточно комфортно — хорошо рвала ритм укороченными. В Мадриде условия для игры непростые, потому что одна часть солнечная, а другая в тени», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Следующей соперницей Касаткиной станет ее соотечественница Вероника Кудерметова.