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Сегодня, 11:21

Чесноков оценил игру Шнайдер на турнире в Бад-Хомбурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал выступление российской теннисистки Дианы Шнайдер на турнире в Бад-Хомбурге (Германия).

28 июня россиянка победила американку Эмму Наварро в полуфинале турнира — 7:5, 2:6, 6:3.

«Шнайдер очень здорово играет на этом турнире. Сейчас она находится в хорошей форме и уже одержала здесь несколько потрясающих побед. Первый сет она выиграла в борьбе, уступала по ходу третьей партии, но смогла отыграться. Она хорошо играла и заслужила выход в финал», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В финале Шнайдер встретится с Викторией Томовой из Болгарии.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Диана Шнайдер
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