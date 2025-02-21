Чесноков объяснил причину поражения Соболенко в Дубае

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением об игре первой ракетки мира Арины Соболенко.

«Соболенко еще на Australian Open-2025 тяжело играла с Таусон, и она тогда еле-еле выиграла у нее. Когда я смотрел матч, я не понимал, кто выиграет. Таусон иногда выдает такие матчи, что с абсолютно любой позиции на корте может попасть и выиграть очки. Таусон хороший игрок и может преподнести сюрпризы, и войти в топ-10 спокойно. Поэтому в Дубае Арина опять встретилась с Таусон и на этот раз проиграла ей», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

В третьем круге турнира в Дубае Соболенко проиграла Кларе Таусон со счетом 3:6, 2:6.