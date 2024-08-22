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Сегодня, 11:11

Чесноков назвал Мирру Андрееву претенденткой на победу на US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил шансы российской теннисистки Мирры Андреевой на победу на US Open.

«Понятно, что сбрасывать со счетов таких игроков, как Свентек и Арину Соболенко, победившую в Цинциннати, нельзя, но и Мирра будемт в числе фаворитов. Турнир будет интересный и непредсказуемый», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Мирра Андреева
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