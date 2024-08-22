Чесноков назвал Мирру Андрееву претенденткой на победу на US Open

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил шансы российской теннисистки Мирры Андреевой на победу на US Open.

«Понятно, что сбрасывать со счетов таких игроков, как Свентек и Арину Соболенко, победившую в Цинциннати, нельзя, но и Мирра будемт в числе фаворитов. Турнир будет интересный и непредсказуемый», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.